Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Патриарх Кирилл утвердил молитвы о здравии Путина

Евгений Белоусов
Общество
Патриарх Кирилл утвердил молитвы о здравии Путина
Фото: patriarchia.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал священников и верующих молиться о здравии президента России Владимира Путина. Об этом в четверг, 6 октября, сообщили в пресс-службе РПЦ.

— Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призывает всех архипастырей, пастырей, монашествующих и мирян вознести в этот день усердную домашнюю молитву о здравии главы государства российского, — говорится в сообщении.

Молиться о здоровье Путина патриарх предложил 7 октября — в день 70-летнего юбилея президента, и 8 октября — в день памяти преподобного Сергия Радонежского. Также в сообщении приводятся тексты двух утвержденных патриархом молитв, говорится на официальном сайте РПЦ.

До этого патриарх Кирилл призвал верующих молиться за единство Русской церкви и не считать украинцев врагами. Он отметил, что раскол в Украинской церкви стал частью вражеской стратегии.

Патриарх рассказал, что на Украине сохраняется православная вера, а верующие и священнослужители должны продолжить молиться и быть «едины вокруг престола Господня».

Патриарх Кирилл Религия Русская православная церковь (РПЦ) Владимир Путин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

Мы — гарант сохранения мира

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Сохраним усадьбу предков Пушкина

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Назван героем посмертно

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Алла сожгла мосты

Алексей Зубарев
Алексей Зубарев

Оказаться на границе со Средневековьем

Никита Миронов
Никита Миронов

Украина це Европа! С ножом и истериками

Никита Кричевский
Никита Кричевский

Свидетели заката европейской экономики

Все мнения
О проекте