Патриарх Кирилл утвердил молитвы о здравии Путина

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал священников и верующих молиться о здравии президента России Владимира Путина. Об этом в четверг, 6 октября, сообщили в пресс-службе РПЦ.

— Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призывает всех архипастырей, пастырей, монашествующих и мирян вознести в этот день усердную домашнюю молитву о здравии главы государства российского, — говорится в сообщении.

Молиться о здоровье Путина патриарх предложил 7 октября — в день 70-летнего юбилея президента, и 8 октября — в день памяти преподобного Сергия Радонежского. Также в сообщении приводятся тексты двух утвержденных патриархом молитв, говорится на официальном сайте РПЦ.

До этого патриарх Кирилл призвал верующих молиться за единство Русской церкви и не считать украинцев врагами. Он отметил, что раскол в Украинской церкви стал частью вражеской стратегии.

Патриарх рассказал, что на Украине сохраняется православная вера, а верующие и священнослужители должны продолжить молиться и быть «едины вокруг престола Господня».