Ряд автобусов изменили маршрут из-за дорожных работ на востоке Москвы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Вольная улица Карта всех событий

Из-за проведения дорожных работ автобусы маршрутов № 36, 83 и 141 начали курсировать от станции метро «Семеновская» по улице Вольной. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в четверг, 6 октября.

— Вместо 10-й улицы Соколиной Горы автобусы № 36, 83 и 141 от метро «Семеновская» идут по улице Вольной. Это связано с дорожными работами, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в обратном направлении транспорт будет курсировать по стандартному маршруту. Продолжительность ограничений не уточняется, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что на Рябиновой улице с 8 октября начнет работу новая автобусная остановка «Очаковский путепровод». Ею смогут воспользоваться автобусы № 554, 575, 779 и 781 при курсировании в сторону Можайского шоссе.

Кроме того, с 8 октября в Москве изменятся автобусные маршруты у станции метро «Медведково». Так, маршрут № 50 вместо Осташковской улицы будет проходить через Широкую улицу и проезд Шокальского.