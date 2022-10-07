Появились подробности убийства мужчины, найденного в полиэтиленовом пакете на севере столицы

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Россия, Москва, Дубнинская улица Карта всех событий

Появились подробности о личности погибшего мужчины, тело которого нашли в полиэтиленовом пакете на балконе квартиры на севере столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах города в пятницу, 7 октября.

По словам собеседника «ВМ», убитый в тот день поехал на Дубнинскую улицу, чтобы забрать деньги за аренду жилья. Мужчина так и не вернулся. Родственники забеспокоились и обратились в полицию.

В тот же вечер прибывшие сотрудники правоохранительных органов обнаружили в квартире тело 54-летнего мужчины на балконе. По предварительным данным, он умер от множественных ударов молотком.

Главным подозреваемым считается молодой человек, снимавший квартиру. Он объявлен в розыск.

Тело 54-летнего мужчины обнаружили вечером 6 октября на балконе квартиры жилого дома. По данному факту возбуждено уголовное дело.