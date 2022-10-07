Синоптик рассказал, как долго в Москве продлится хорошая погода

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Теплая солнечная погода ожидается в столице в предстоящие выходные. Об этом сообщил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в пятницу, 7 октября.

По прогнозам синоптика, воздух в городе прогреется до 11–15 градусов, а солнце порадует москвичей в субботу и в первую половину воскресенья.

— В воскресенье, 9 октября, с утра хорошая погода. К вечеру, где-то часам к 18, скорее всего, подойдет атмосферный фронт, и с 18 до 21 часа возможен дождь, — отметил эксперт.

На следующей неделе, по словам Цыганкова, ожидается похолодание. Если в понедельник днем, 10 октября, температура воздуха еще останется в пределах 11–14 градусов, то уже в ночь на вторник в отдельных районах столбики термометров могут опуститься до ноля градусов и даже уйти в небольшой минус, отметил синоптик.

При этом во вторник и среду ожидается переменная облачность, передает «Москва 24».

— То есть такого, чтобы целую неделю было солнце, не будет, — резюмировал Цыганков.

Специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что переменчивая и дождливая погода ожидается в столичном регионе в первой половине октября.