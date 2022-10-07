Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Мужчина с ножом кидался на посетителей в ТЦ «Саларис»

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчина с ножом кидался на посетителей в ТЦ «Саларис»
Фото: depositphotos
Россия, Москва, поселение Московский, Киевское шоссе, 23-й километр, 1 Карта всех событий

Мужчина кидался с ножом на посетителей торгового центра «Саларис» в Новой Москве. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МВД в пятницу, 7 октября.

По данным ведомства, инцидент произошел 2 октября. В полицию поступил звонок в 18:56. По словам очевидцев, злоумышленник попытался украсть товар из магазина, но ему не позволили сотрудники безопасности. Тогда злоумышленник начал кидаться на охранников и окружающих с ножом.

Остановить агрессивного мужчину смог посетитель ТЦ: он подбежал к вооруженному гражданину и ударил его кулаком. От удара нападавший потерял сознание.

По данным МВД, на момент прибытия полицейских злоумышленника они не обнаружили.

— По данному факту проводится проверка, устанавливаются очевидцы, — резюмировали в ведомстве.

Другой инцидент с ножом произошел на юго-западе столицы. Двое мужчин напали на собутыльника у подъезда дома, и один из них нанес пострадавшему удар канцелярским ножом в шею. Момент нападения попал на видео с камеры наблюдения.

Новая Москва нож напал с ножом Москва Преступления
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Максим Чирков
Максим Чирков

«Мыльный пузырь» США скоро лопнет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Преподобный Сергий и Русь его времени

Иван Кудря
Иван Кудря

Первые локальные успехи сделаны

Александр Бердников
Александр Бердников

Объясним, что приемлемо в большом городе, что нет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Чтобы было, чем занять досуг

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

Мы — гарант сохранения мира

Юрий Московский
Юрий Московский

Важно хорошо освоить русский

Все мнения
О проекте