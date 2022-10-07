Мужчина с ножом кидался на посетителей в ТЦ «Саларис»

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Мужчина кидался с ножом на посетителей торгового центра «Саларис» в Новой Москве. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МВД в пятницу, 7 октября.

По данным ведомства, инцидент произошел 2 октября. В полицию поступил звонок в 18:56. По словам очевидцев, злоумышленник попытался украсть товар из магазина, но ему не позволили сотрудники безопасности. Тогда злоумышленник начал кидаться на охранников и окружающих с ножом.

Остановить агрессивного мужчину смог посетитель ТЦ: он подбежал к вооруженному гражданину и ударил его кулаком. От удара нападавший потерял сознание.

По данным МВД, на момент прибытия полицейских злоумышленника они не обнаружили.

— По данному факту проводится проверка, устанавливаются очевидцы, — резюмировали в ведомстве.

Другой инцидент с ножом произошел на юго-западе столицы. Двое мужчин напали на собутыльника у подъезда дома, и один из них нанес пострадавшему удар канцелярским ножом в шею. Момент нападения попал на видео с камеры наблюдения.