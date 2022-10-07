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Российский союз туриндустрии сообщил о снижении цен на авиабилеты

Ирина Игнатенко
Общество
Российский союз туриндустрии сообщил о снижении цен на авиабилеты
Фото: Pixabay

В России подешевели авиабилеты за границу и на внутренние направления. Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин сообщил, что цены нормализуются, когда стабилизируется спрос.

— Из-за ажиотажного спроса с объявления частичной мобилизации цены на ряд выездных направлений, таких как Турция, Арабские Эмираты и ряд других, значительно поднялись, в разы. А сейчас начиная буквально с середины недели, даже с начала, они начали приходить в норму, — сказал он в комментарии «360».

Он добавил, что цены на внутренние перелеты снизились на 10–15 процентов. Они пока не вернулись на прежний уровень, но стремятся к нему, процесс уже пошел.

Юрий Барзыкин рассчитывает, что к ноябрю благодаря весенним каникулам в школах и праздничным выходным цены опустятся еще сильнее. Ситуация на рынке зависит от потребительской активности.

В конце сентября билеты на прямые рейсы из Петербурга в Баку выросли в цене практически в восемь раз. Средняя стоимость составила около 100 000 рублей, передает издание «Невские новости».

Скоро россиян ждут длинные ноябрьские выходные. Несмотря на возможные ковидные ограничения и нестабильную внешнеполитическую обстановку, многие люди планируют отправиться на отдых. «Вечерняя Москва» решила узнать у специалиста, какие направления доступны для отдыха в ноябре и во сколько они обойдутся.

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