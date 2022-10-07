Собянин поддержал проведение выставки «Импортозамещение в реставрационных материалах и технологиях»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Столичные власти поддержали идею о проведении выставки «Импортозамещение в реставрационных материалах и технологиях. Сохранение объектов культурного наследия». Соответствующее постановление в пятницу, 7 октября, подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Мероприятие пройдет в центре современного искусства «Винзавод» 24–26 ноября.

Экспозиция займет площадь 2,5 тысячи квадратных метров и расскажет о роли инвесторов в сохранении столичной культуры, реставрации памятников архитектуры и потенциале развития внутреннего туризма.

Принять участие в выставке смогут реставраторы, общественные деятели и представители предприятий строительного комплекса, передали на официальном сайте мэра города.

До этого сообщалось, что тематические мероприятия к 130-летию со дня рождения поэтессы Марины Цветаевой пройдут на ВДНХ 7–9 октября. Цикл откроет литературно-музыкальная программа «Поезд жизни» по стихам, прозе и воспоминаниям Цветаевой.

29 сентября в павильоне «Дом культуры» на ВДНХ прошла церемония награждения победителей конкурса детского рисунка «Наследие моего района».