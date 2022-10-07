Названы три знака зодиака, представители которых закрутят роман в ближайшее время

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Астрологи составили топ-3 знаков зодиака, представителей которых в ближайшие дни захлестнет новый бурный роман.

Согласно прогнозам, к взрыву чувств стоит подготовиться Овнам. Им рекомендовано отложить насущные дела и отвлечься от рабочих вопросов. Представители этого знака могут строить самые смелые планы и не стесняться проявлять инициативу на любовном фронте.

В ближайшее время перемены в амурных делах ждут Дев. Им нужно проявить инициативу в романтических вопросах. Эксперты настоятельно рекомендуют предстателям этого знака пригласить понравившегося человека на свидание и не стесняться более демонстративно проявлять эмоции.

Значительные и очень приятные повороты случатся в личной жизни Козерогов. Им можно рассчитывать на серьезные заявления от избранника — вплоть до предложения руки и сердца. Звезды свидетельствуют, что представителям этого знака не стоит сомневаться, если они уже готовы изменить свой статус, передает ussurmedia.ru.

До этого астрологи назвали знаки зодиака, представители которых чаще других провоцируют конфликты и подпитываются вспыхнувшей негативной энергией.