Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Названы три знака зодиака, представители которых закрутят роман в ближайшее время

Анастасия Колоскова
Общество
Названы три знака зодиака, представители которых закрутят роман в ближайшее время
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Астрологи составили топ-3 знаков зодиака, представителей которых в ближайшие дни захлестнет новый бурный роман.

Согласно прогнозам, к взрыву чувств стоит подготовиться Овнам. Им рекомендовано отложить насущные дела и отвлечься от рабочих вопросов. Представители этого знака могут строить самые смелые планы и не стесняться проявлять инициативу на любовном фронте.

В ближайшее время перемены в амурных делах ждут Дев. Им нужно проявить инициативу в романтических вопросах. Эксперты настоятельно рекомендуют предстателям этого знака пригласить понравившегося человека на свидание и не стесняться более демонстративно проявлять эмоции.

Значительные и очень приятные повороты случатся в личной жизни Козерогов. Им можно рассчитывать на серьезные заявления от избранника — вплоть до предложения руки и сердца. Звезды свидетельствуют, что представителям этого знака не стоит сомневаться, если они уже готовы изменить свой статус, передает ussurmedia.ru.

До этого астрологи назвали знаки зодиака, представители которых чаще других провоцируют конфликты и подпитываются вспыхнувшей негативной энергией.

Гороскопы Прогнозы Астрология
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Максим Чирков
Максим Чирков

«Мыльный пузырь» США скоро лопнет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Преподобный Сергий и Русь его времени

Иван Кудря
Иван Кудря

Первые локальные успехи сделаны

Александр Бердников
Александр Бердников

Объясним, что приемлемо в большом городе, что нет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Чтобы было, чем занять досуг

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

Мы — гарант сохранения мира

Юрий Московский
Юрий Московский

Важно хорошо освоить русский

Все мнения
О проекте