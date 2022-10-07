Прокуратура отменила первое уголовное дело за уклонение от мобилизации

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Прокуратура отменила первое возбужденное в России уголовное дело об уклонении от военной службы в рамках частичной мобилизации, фигурантом которого стал житель Пензенской области. Об этом в пятницу, 7 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

— Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела по статье 328 УК РФ «Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований», которое завели против жителя Пензенской области, — цитирует источник агентство.

Первое уголовное дело об уклонении от частичной мобилизации возбудили в России 5 октября. По данным СК, мужчина получил 23 сентября повестку, согласно которой он должен был 26 сентября явиться в администрацию Кондольского сельсовета Пензенского района для последующей отправки в военный комиссариат, однако он так и не пришел.

Накануне стало известно, что жителя Пензенской области, о котором идет речь, освободили. По словам его жены, после задержания мужчину отправили на медкомиссию и подтвердили категорию «годен с ограничениями» — у него имелась язва желудка в стадии обострения. Два дня он провел в изоляторе временного содержания, после чего вышел на свободу.

По словам юриста Артема Мугунянца, в России пока неопределенная правовая ситуация в данном вопросе. Полный комментарий юриста и подробности об этом деле — в материале «Вечерней Москвы».