Участок дороги перекроют в ТиНАО из-за съемок кино 8 октября

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Участок местного проезда в районе квартала № 272 в Новой Москве перекроют 8 октября в связи с проведением киносъемок. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 7 октября.

— В ТиНАО участок местного проезда в районе квартала № 272 будет закрыт для проезда 8 октября с 11:30 до 15:30. Это связано с проведением киносъемок, — отмечается в сообщении.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

В Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» порекомендовали местным жителям планировать маршрут заранее.

До этого сообщалось, что ограничения в движении транспорта введут в Пресненском районе столицы 7, 8, 9 и 10 октября. Изменения также связаны с проведением съемок кинофильма. Перекрытия движения будут длиться не более десяти минут ежедневно.

Их будут вводить на участке проектируемого проезда № 80 от Тестовской улицы до Третьего транспортного кольца. Местным жителям рекомендовали быть бдительными и заранее планировать поездки.