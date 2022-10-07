Эксперт рассказал, выгодно ли продавать машину при помощи трейд-ин

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При самостоятельной продаже машины человек имеет возможность получить за нее максимально возможную сумму. Отдавая автомобиль дилеру по программе трейд-ин и взамен приобретая другую машину, человек теряет в деньгах, однако получает возможность не тратить время на продажу своего авто. Об этом «Вечерней Москве» рассказал заместитель главного редактора журнала «За рулем» Никита Гудков.

Специалист отметил, что трейд-ин остается востребованной схемой реализации подержанного автомобиля.

— Понятно, что продаем мы через трейд-ин чуть дешевле, чем при самостоятельной продаже. Продавая самостоятельно, человек получит денег больше, особенно если обладает базовыми навыками продавца, может сфотографировать автомобиль чистым, с соответствующих ракурсов, правильно написать текст объявления. Но это требует времени, хлопот, и не все согласны этим заниматься. И более низкая цена продажи — плата за то, что мы не хлопочем с объявлениями, с показом автомобиля, нет риска нарваться на недобросовестных покупателей. Популярность трейд-ин доказывает, что людям это нужно, — уверен собеседник «ВМ».

По словам эксперта, финансовые потери автовладельца при услуге трейд-ин наиболее заметны в сегменте дорогих авто. Чем дороже автомобиль, тем больше волатильность цен на него. Этим активно пользуются недобросовестные дилеры, заметил специалист.

Для дилеров схема трейд-ин тоже выгодна, уточнил Гудков.

— Выгода дилеров от трейд-ин заключается в перепродаже. Понятно, что они покупают дешевле и продают дороже. Плюс это дополнительный механизм стимулирования, чтобы люди приходили в автосалон и покупали новый автомобиль, возможно, другой марки. Это вариант увеличения выбора, что здорово с точки зрения маркетинга, — подчеркнул собеседник «ВМ».

При помощи трейд-ин можно купить не только новый автомобиль другой марки, но и подержанную машину, отметил эксперт. Из-за высоких цен на новые автомобили становится популярным способ, при котором человек отдает свой автомобиль, доплачивает какую-то сумму и покупает другую подержанную машину, которая раньше также была сдана посредством трейд-ин, заметил специалист.

Не существует машин, которые ни один салон не возьмет в трейд-ин, уверен Гудков.

— Салоны стараются брать более ликвидные машины, но нельзя сказать, что есть какие-то машины, которые не возьмет никто. И гнилых машин полно в салонах, и неисправных. Главное, чтобы она самостоятельно передвигалась, а все остальное расторопный дилер решит, — рассказал автоэксперт.

Если машина в хорошем состоянии, то владельцу лучше пока не продавать ее, рекомендовал эксперт: цены на новые авто сейчас крайне высокие. Имеет смысл избавиться от автомобиля в том случае, если он начал часто ломаться или если имеются проблемы с запчастями (например, это актуально для редких американских марок), заключил собеседник «ВМ».