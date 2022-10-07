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Предприниматели Москвы запустили акцию «Своих не бросаем» для помощи мобилизованным

Александр Афонин
Город
Предприниматели Москвы запустили акцию «Своих не бросаем» для помощи мобилизованным
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Члены совета предпринимателей Москвы запустили проект «Своих не бросаем», который направлен на сбор средств для поддержки мобилизованных граждан. Об этом в пятницу, 7 октября, сообщили в пресс-службе организации.

— Активисты совета организовали сбор средств в поддержку военнослужащих через специальный фонд развития созидательного предпринимательства «Дело во имя веры». В первые же часы после старта проекта участники совета перечислили в поддержку солдат около десяти миллионов рублей, — говорится в сообщении.

Планируется, что в рамках акции будет собрано не менее 90 миллионов рублей. Их потратят на обеспечение военнослужащих десятью тысячами аптечек.

По словам генерального директора компании «СП-Капитал» Артура Шакаряна, на первоначальном этапе планировалось, что акция получит точечные отклики от неравнодушных руководителей компаний. Однако к ней уже присоединилось большинство членов совета, передает РИА Новости.

На фоне проведения в стране частичной мобилизации в столице приняли меры по поддержке мобилизованных москвичей, их семей, а также добровольцев. Так, в Москве заработали горячие линии по вопросам, связанным с повестками: 122 и +7 (495) 777-77-77. В городских военкоматах были созданы специальные группы для рассмотрения жалоб по вопросам призыва.

Кроме того, Минцифры запустило чат-бот «Помощник Объясняем.рф», в который добавлен раздел о частичной мобилизации. Чат-бот работает в Telegram, Viber и соцсети «ВКонтакте».

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