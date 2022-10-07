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Четверых сотрудников мэрии Симферополя задержали за получение взятки

Евгений Белоусов
Происшествия
Четверых сотрудников мэрии Симферополя задержали за получение взятки
Фото: ГCУ СК России по Республике Крым и Севастополю

Четверых сотрудников мэрии Симферополя обвинили в получении взятки в крупном размере. Об этом в пятницу, 7 октября, сообщили в пресс-службе СК России по региону.

— Накануне должностные лица получили от коммерсанта часть денежных средств, после чего были задержаны оперативными сотрудниками УЭБиПК МВД России по Республике Крым, — говорится в сообщении.

По данным СК, начальник департамента административно-технического контроля администрации Симферополя, а также главы двух отделов и главный специалист департамента получили взятку в размере 270 тысяч рублей.

Деньги они получили, пообещав помочь в несанкционированной реализации товаров через торговые точки города без каких-либо документов, уточняется на сайте СК.

Другое дело о взяточничестве прогремело в Подмосковье. Президента Московской областной нотариальной палаты Станислава Смирнова обвинили в коммерческом подкупе в особо крупном размере. Подробности этого дела читайте в материале «ВМ».

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