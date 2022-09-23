20 миллионов рублей по коробкам: что известно о задержании главного нотариуса Подмосковья

Фото: notariat.ru

В пятницу, 23 сентября, Пресненский районный суд столицы отправил президента Московской областной нотариальной палаты Станислава Смирнова под домашний арест до 21 ноября 2022 года. Его обвиняют в коммерческом подкупе в особо крупном размере. Что известно о деле Смирнова на данный момент, читайте в материале «Вечерней Москвы».

Пять миллионов за пост

В сентябре 2021 года Смирнов, будучи президентом Московской областной нотариальной палаты, узнал о заинтересованности одной гражданки в том, чтобы ее сына назначили на должность нотариуса в одном из округов Подмосковья. По версии следствия, президент палаты потребовал от матери кандидата взятку в размере пяти миллионов рублей. За это он обещал помочь молодому человеку пройти конкурс на вакантное место и занять должность.

Женщина согласилась. Передача денег состоялась в служебном кабинете, который находится на Озерковской набережной в столице.

Преступную деятельность Смирнова выявили сотрудники СК и ФСБ России. Главного нотариуса Подмосковья задержали 22 сентября 2022 года, после чего Смирнов был доставлен в подразделение Следственного комитета для проведения следственных действий. В тот же день в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Коммерческий подкуп, совершенный в особо крупном размере». Смирнову грозит до 12 лет лишения свободы.

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23 сентября полиция при обыске изъяла из двухэтажного кирпичного дома Станислава Смирнова 20 миллионов рублей. Деньги хранились в коробках стопками пятитысячных купюр. Были у должностного лица и несколько пачек с американской валютой, сообщает РЕН ТВ.

Также у Смирнова обнаружили в гараже два новых дорогих импортных автомобиля: Mercedes Maybach и Ford F-150. Помимо этого, выяснилось, что у президента Московской областной нотариальной палаты есть и недвижимость на Кипре.

Вечером того же дня Пресненский районный суд отправил под домашний арест президента Московской областной нотариальной палаты Станислава Смирнова до 21 ноября 2022 года.

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Против правил

По данным СМИ, Смирнов родился в 1952 году. Он является выпускником юридического факультета Московского государственного университета, вице-президентом Федеральной нотариальной палаты, имеет президентство в Московской областной нотариальной палате, а также звание заслуженного юриста РФ.

Также Смирнов выступал экспертов на передаче «Де юре» и отвечал на вопросы зрителей.

Должность президента нотариальной палаты Подмосковья Смирнов впервые занял в 2008-м. В 2019 году его переизбрали на третий срок подряд, несмотря на то, что в 2014 году в силу вступили поправки к законодательству, запрещающие руководителям нотариальных палат переизбираться больше двух раз подряд, сообщает Право.ru.

Устав, который Смирнов грубо нарушил, специально поменяли, чтобы чередовать управленцев. Примечательно, что члены нотариальной палаты все равно выбрали именно Смирнова в ходе тайного голосования. С этим оказались согласны не все: например, нотариус из Московской области Сергей Мурыгин обратился в суд с иском и потребовал признать переизбрание Смирнова недействительным. Однако суд оставил результаты голосования в силе, отменив все акты апелляции и кассации.

В этом году президент Московской областной нотариальной палаты отметил свое 70-летние с размахом в ресторане «Националь». По данным информационно-правового портала «ЗАКОНИЯ», юбиляра поздравили: президенты нотариальных палат регионов, ученые-юристы, президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик, президент Адвокатской палаты Московской области Алексей Галоганов, президент Гильдии российских адвокатов Гасан Мирзоев и многие другие.