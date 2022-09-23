Президента Московской областной нотариальной палаты отправили под домашний арест

Фото: Пресс-служба Пресненского районного суда

Пресненский районный суд отправил под домашний арест президента Московской областной нотариальной палаты Станислава Смирнова. Об этом «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь суда в пятницу, 23 сентября.

Смирнов будет находится под домашним арестом до 21 ноября 2022 года.

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Президента Московской областной нотариальной палаты обвиняют в совершении преступления по статье «Коммерческий подкуп, совершенный в особо крупном размере». По данным следствия в сентябре 2021 года Смирнов, зная о заинтересованности гражданки в том, чтобы ее сына назначили на должность нотариуса в одном из округов Подмосковья, потребовал от матери кандидата взятку в размере пяти миллионов рублей.

Деятельность президента нотариальной палаты Подмосковья раскрыли, а самого Смирнова задержали 22 сентября.

Во время обыска у него в доме обнаружили 20 миллионов рублей наличными, которые хранились в коробках.