Полиция изъяла 20 миллионов рублей из дома главного нотариуса Подмосковья

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Полиция при обыске изъяла из дома главного нотариуса Подмосковья Станислава Смирнова 20 миллионов рублей. Об этом стало известно в пятницу, 23 сентября.

Также стало известно, что Смирнову принадлежит двухэтажный дом в Балашихе и два новых автомобиля: Mercedes Maybach и Ford F-150.

Обнаружилась у президента Московской областной нотариальной палаты и недвижимость на Кипре.

В скором времени ему изберут меру пресечения, сообщил Telegram-канал «112».

Станислава Смирнова задержали в столице по подозрению в коммерческом подкупе в особо крупном размере. По версии следствия, он потребовал от женщины взятку в размере пяти миллионов рублей за помощь сыну гражданки в прохождении конкурса на вакантное место нотариуса в одном из округов Подмосковья.