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Главного нотариуса Московской области задержали по подозрению в коммерческом подкупе

Степан Жирнов
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Главного нотариуса Московской области задержали по подозрению в коммерческом подкупе
Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Москве
Россия, Москва, Озерковская набережная Карта всех событий

Президент Московской областной нотариальной палаты Станислав Смирнов задержан в столице по подозрению в коммерческом подкупе в особо крупном размере. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в четверг, 22 сентября.

По ее словам, в сентябре 2021 года Смирнов, зная о заинтересованности гражданки в том, чтобы ее сына назначили на должность нотариуса в одном из округов Подмосковья, потребовал от матери кандидата взятку в размере пяти миллионов рублей. За это президент палаты обещал помочь молодому человеку пройти конкурс на вакантное место.

Передача денег состоялась в служебном кабинете, который находится на Озерковской набережной в столице.

Преступную деятельность Смирнова выявили сотрудники СК и ФСБ России. Главного нотариуса Подмосковья задержали.

Видео: Пресс-служба ГСУ СК по Москве

В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Коммерческий подкуп, совершенный в особо крупном размере».

На данный момент Смирнов доставлен в подразделение СК для проведения следственных действий.

Другое дело о взяточничестве завершилось в Подмосковье 15 сентября. Бывшего замглаву администрации Воскресенска осудили на восемь лет.

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