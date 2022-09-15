Бывшего замглаву администрации Воскресенска осудили на восемь лет за взятку

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Суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима бывшего заместителя главы городского округа Воскресенск за получение взятки. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 15 сентября, сообщила помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Анна Тертичная.

Cуд установил, что в январе обвиняемый получил от предпринимателя через посредника 160 тысяч рублей за содействие в победе в электронном аукционе на право выполнения работ по ремонту асфальтового покрытия дворовых территорий и внутриквартальных проездов городского округа.

Бывшего замглаву признали виновным в получении взятки в особо крупном размере. Он приговорен к восьми годам колонии строгого режима.

Другое дело о коррупции расследуется в Магнитогорске. По подозрению во взяточничестве задержали заместителя мэра города.

Он вместе с директором муниципального предприятия обвиняются в получении взятки в размере не менее полутора миллионов рублей от директора коммерческой организации.