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Заммэра Магнитогорска задержали по подозрению в коррупции

Степан Жирнов
Происшествия
Заммэра Магнитогорска задержали по подозрению в коррупции
Фото: СК РФ

Заместителя главы города Магнитогорска задержали по подозрению в получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Челябинской области во вторник, 13 сентября.

По данным ведомства, вице-мэр Дмитрий Гаврилов, вместе с директором муниципального предприятия обвиняются в получении взятки в сумме не менее полутора миллионов рублей от директора коммерческой организации. Деньги были переданы за помощь в заключении контрактов по уборке территории города.

Преступление выявлено сотрудниками ФСБ России по Челябинской области. На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанных, сообщили на сайте СК Челябинской области.

Другой государственный деятель был арестован 17 августа. В СИЗО на два месяца отправился зампред правительства Ленобласти Сергей Харлашкин.

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