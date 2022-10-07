Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Более 30 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах

Александр Афонин
Город
Более 30 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В аэропортах Москвы задержали и отменили 31 рейс. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания» в пятницу, 7 октября.

Так, в аэропорте Внуково четыре рейса отменили и пять задержали. В Домодедове 14 рейсов отменили и пять задерживаются. При этом в Шереметьеве задерживаются три рейса, передает информацию сервис.

До этого сообщалось, что лоукостер «Победа» с 28 октября запустит ежедневные рейсы из Москвы в Самару. Самолеты будут отправляться из аэропорта Внуково.

Также с 28 октября «Победа» запустит ежедневные рейсы в Минск. Они будут выполняться из московского аэропорта Внуково.

7 октября стало известно, что режим ограничения полетов в 11 аэропортов на юге и в центральной части России продлили до 16 октября. Авиакомпаниям посоветовали перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам через аэропорты в Сочи, Волгограде, Минеральных Водах, Ставрополе и Москве

Аэропорты Москва Самолеты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Максим Чирков
Максим Чирков

«Мыльный пузырь» США скоро лопнет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Преподобный Сергий и Русь его времени

Иван Кудря
Иван Кудря

Первые локальные успехи сделаны

Александр Бердников
Александр Бердников

Объясним, что приемлемо в большом городе, что нет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Чтобы было, чем занять досуг

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

Мы — гарант сохранения мира

Юрий Московский
Юрий Московский

Важно хорошо освоить русский

Все мнения
О проекте