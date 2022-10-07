Более 30 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В аэропортах Москвы задержали и отменили 31 рейс. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания» в пятницу, 7 октября.

Так, в аэропорте Внуково четыре рейса отменили и пять задержали. В Домодедове 14 рейсов отменили и пять задерживаются. При этом в Шереметьеве задерживаются три рейса, передает информацию сервис.

До этого сообщалось, что лоукостер «Победа» с 28 октября запустит ежедневные рейсы из Москвы в Самару. Самолеты будут отправляться из аэропорта Внуково.

Также с 28 октября «Победа» запустит ежедневные рейсы в Минск. Они будут выполняться из московского аэропорта Внуково.

7 октября стало известно, что режим ограничения полетов в 11 аэропортов на юге и в центральной части России продлили до 16 октября. Авиакомпаниям посоветовали перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам через аэропорты в Сочи, Волгограде, Минеральных Водах, Ставрополе и Москве