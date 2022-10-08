ВСУ выпустили шесть ракет HIMARS по Иловайску в ДНР

Фото: Минобороны РФ

Украинские войска нанесли удары по Иловайску в ДНР с помощью шести ракет из установки М142 HIMARS. Об этом в субботу, 8 октября, сообщило представительство ДНР в СЦКК.

— Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 0.00 — населенный пункт Уманское — населенный пункт Иловайск: выпущено шесть ракет из установки М142 HIMARS, — говорится в сообщении.

Также в 0:13 ВСУ обстреляли пятью снарядами натовского калибра 155 миллиметров Кировский и Петровский районы Донецка, добавили в Telegram-канале СЦКК.

До этого в представительстве ДНР в СЦКК заявили о том, что формирования ВСУ нанесли удары по центральному, Ворошиловскому району Донецка из американской РСЗО HIMARS. Всего было выпущено три ракеты, одну из них сбила система ПВО, вторая упала в районе ТЦ Green Plaza.

Также ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку из орудий НАТО калибром 155 миллиметров, было выпущено 12 снарядов.