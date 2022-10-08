«Деспот дешевый»: Волочкова рассказала о домогательствах в начале своей карьеры

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала о том, как подверглась домогательствам в начале своей карьеры.

По ее словам, все случилось в Мариинском театре, когда ей было 18 лет. Кроме того, унижения пришлось пережить и ее репетитору — жене того мужчины, который домогался до балерины.

— После моего отказа ему, этот деспот дешевый писал пасквильные письма обо мне во многие мировые театры, чтобы со мной не заключали контракты, — поделилась Волочкова.

После этого мужчина переехал в Милан, где продолжил проявлять харассмент по отношению к итальянским балеринам, однако его остановил местный профсоюз и мужчина уехал из Италии, передает Пятый канал.

До этого Волочка рассказала «Вечерней Москве», что не планирует покидать Россию вслед за остальными звездными коллегами, которые активно уезжают из страны. По ее словам, ей абсолютно непонятно, что заставляет знаменитостей покидать родину. Она также призналась, что продолжает заниматься творчеством и ведет подготовку к гастрольному туру.