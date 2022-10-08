Дом на 257 квартир по реновации введут в Лосиноостровском районе Москвы в 2023 году

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Тайнинская улица, 7к1 Карта всех событий

В Лосиноостровском районе столицы в следующем году введут в эксплуатацию дом на 257 квартир по программе реновации. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов в пятницу, 7 октября.

— Сейчас в доме ведутся фасадные и отделочные работы, а также монтаж внутренних инженерных систем, — отметил он.

Трехсекционное здание рассчитано на 85 однокомнатных, 121 двухкомнатную, 45 трехкомнатных и шесть четырехкомнатных квартир. Пять из них будут оборудованы для маломобильных жильцов. В них увеличат ширину коридоров и установят специальную сантехнику.

Первые этажи новостройки будут подготовлены под объекты инфраструктуры, офисы и технические помещения для обслуживания жилых домов. Здесь можно будет открыть магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей, говорится на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

До этого сообщалось, что с июля по сентябрь 2022 года новоселье по программе реновации отметили более 4,7 тысячи семей. При этом лидером по числу заключенных соглашений за этот период стал ЮВАО.