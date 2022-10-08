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Дом на 257 квартир по реновации введут в Лосиноостровском районе Москвы в 2023 году

Лейла Алиева

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Дом на 257 квартир по реновации введут в Лосиноостровском районе Москвы в 2023 году
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Тайнинская улица, 7к1 Карта всех событий

В Лосиноостровском районе столицы в следующем году введут в эксплуатацию дом на 257 квартир по программе реновации. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов в пятницу, 7 октября.

— Сейчас в доме ведутся фасадные и отделочные работы, а также монтаж внутренних инженерных систем, — отметил он.

Трехсекционное здание рассчитано на 85 однокомнатных, 121 двухкомнатную, 45 трехкомнатных и шесть четырехкомнатных квартир. Пять из них будут оборудованы для маломобильных жильцов. В них увеличат ширину коридоров и установят специальную сантехнику.

Первые этажи новостройки будут подготовлены под объекты инфраструктуры, офисы и технические помещения для обслуживания жилых домов. Здесь можно будет открыть магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей, говорится на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

До этого сообщалось, что с июля по сентябрь 2022 года новоселье по программе реновации отметили более 4,7 тысячи семей. При этом лидером по числу заключенных соглашений за этот период стал ЮВАО.

Жилье Лосиноостровский район Рафик Загрутдинов
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