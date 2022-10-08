Украинских беженцев обяжут платить за жилье в Польше

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Польские власти планируют обязать украинских беженцев оплачивать жилье, предоставленное государством. Об этом в субботу, 8 октября, сообщает издание Gazeta Prawna.

В ближайшие две недели Совет министров одобрит соответствующие поправки к законодательству. Уточняется, что речь идет о местах постоянного проживания, в которых в течение длительного времени могут жить украинцы. В частности это касается общежитий и отелей, где проживают на данный момент 80 тысяч беженцев.

— Сегодня все чаще мы сталкиваемся с ситуацией, когда эти люди работают и нормально зарабатывают на жизнь, а расходы по их пребыванию несет государство, — объяснил представитель правительства.

При этом будут предусмотрены льготы для матерей-одиночек и людей пожилого возраста.

Количество беженцев с Украины, которые стали бездомными и обратились за помощью к местным властям, выросло за один месяц и в Великобритании. Всего с февраля за помощью к местным советам обратились 1915 украинских семей, которые стали бездомными или находятся под угрозой остаться на улице.