СК завершил расследование по делу казанского стрелка Галявиева

Фото: СК РФ

Завершено расследование по делу массового убийства в гимназии Казани, в котором обвиняется Ильназ Галявиев. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ в пятницу, 7 октября.

— В ГСУСК завершено расследование уголовного дела в отношении Ильназа Галявиева. Уголовное дело передано для решения вопроса о направлении в суд, — говорится в сообщении.

Уточняется, что причиной трагедии стало подражание Галявиева неформальным субкультурам, о которых он узнал в Сети. Свою вину он полностью признал.

Галявиев обвиняется по статьям «Убийство», «Незаконное изготовление взрывчатых веществ», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств», «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Ему грозит пожизненное заключение, передает Telegram-канал «Следком».

Стрельба в казанской школе

11 мая 2021 года в гимназии № 175 в Казани произошла стрельба, в результате которой погибли семеро детей и две учительницы, еще более двадцати человек были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.

Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, который имел официальное разрешение на оружие. Его задержали вскоре после начала инцидента. Им оказался местный житель Ильназ Галявиев.

СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц», максимальная санкция по которой предусматривает пожизненное лишение свободы.