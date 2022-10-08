В США призвали не позволять Зеленскому «водить себя за нос»

Фото: president.gov.ua

Соединенные Штаты Америки не должны позволять украинскому президенту Владимиру Зеленскому «водить себя за нос на грань ядерной войны». Об этом заявил колумнист Род Дреер в статье для The American Conservative в субботу, 8 октября.

По его словам, Зеленский стремится обязать США и Европу оказывать максимальную помощь Украине, что точно не в интересах американцев. При этом наблюдать за тем, как западный правящий класс «сходит с ума» по нему, проецируя на него свои собственные мечты, невыносимо.

Также автор публикации опроверг идею об отстаивании Украиной либерального порядка. Он отметил, что если украинский национализм не вызывает сомнений, то приверженность киевских властей демократическим ценностям не соотносится с их действиями. Так, Зеленский ввел ограничения школьного обучения на русском языке, а в прошлом году было раскрыто, что он хранил спрятанные на зарубежных банковских счетах средства, при этом противоборствуя коррупции в стране.

По мнению колумниста, любящие свою страну американцы не должны позволять Зеленскому «водить их за нос на грань ядерной войны».

4 октября американский лидер Джо Байден во время телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским сообщил, что США выделят Украине новый пакет военной помощи. Он оценивается в 625 миллионов долларов.