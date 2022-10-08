Семейный психолог объяснила, как уберечь ребенка от стресса

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Чтобы ребенок не был подвержен влиянию стресса, необходимо донести до него мысль о том, что из любой ситуации можно найти выход. Кроме того, нужно убедить ребенка делиться своими переживаниями с родителями. Об этом «Вечерней Москве» рассказала семейный психолог Наталья Наумова.

Собеседница «ВМ» уверена, что крайне важно научить ребенка мыслить позитивно.

— Начинать родителям нужно с себя, показывая ребенку, как справляться с любыми жизненными ситуациями. Необходимо объяснить, что любая ситуация может как разрушить, уничтожить, так и сделать сильнее. Если мы воспринимаем ситуацию позитивно, то становимся сильнее — появляются силы и ресурсы для решения проблемы, — рассказала психолог.

Чтобы снизить влияние стресса, необходимо научить ребенка расслаблять свое тело, уверена Наумова. Кроме того, в стрессовые периоды важно переключить внимание ребенка на что-то другое: например, на фильм или игру с домашним животным. После этого у него появятся ресурсы для более спокойного решения проблемы, заметила собеседница «ВМ».

Очень важно дать ребенку понять, что он может говорить о своих чувствах, подчеркнула эксперт.

— Если ребенок подвержен стрессу, но не выпускает свои эмоции, ничего хорошего не будет. Важно, чтобы ребенок не стыдился своих чувств. Ребенок должен прийти домой, сказать, что ему плохо, грустно, чтобы родители разделили эти чувства. Ребенок, как и любой человек, знает, как справляться с каждой жизненной ситуацией, просто иногда из-за стресса может растеряться. Важно задавать вопросы: что делать и как теперь быть? Как правило, ребенок на эти вопросы сможет сам дать ответ, поставить перед собой цели, — рассказала психолог.

Не нужно говорить ребенку, что его проблема решается только строго определенным образом, уверена Наумова. Такие способы решения могут быть для него закрыты, а на поиск новых вариантов будет затрачено слишком много сил и нервов, резюмировала специалист.

Причиной стресса у детей могут быть проблемы с самооценкой, отметила эксперт.

— Заниженная самооценка ребенка бывает причиной стресса, но она всегда связана со взаимоотношениями с родителями. Если родители в ребенка не верят, сравнивают с другими, то это приводит к заниженной самооценке. Родители должны пересмотреть эту систему — тогда самооценка будет адекватной, — заключила психолог.