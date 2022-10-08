Андрей Бочкарев: Две спортплощадки появятся у станции «Сокольники» БКЛ

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, улица Гастелло Карта всех событий

Специалисты обустраивают две спортплощадки в рамках благоустройства территории рядом со станцией «Сокольники» БКЛ. Об этом в субботу, 8 октября, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, площадки предназначаются для разных видов спорта. Их огородят сеткой и покроют каучуковой крошкой.

Заммэра добавил, что площадки располагаются на улице Гастелло и в Поповом проезде.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов в свою очередь добавил, что на обеих площадках появятся зоны воркаута.

— В частности, установят брусья, турники, шведские стенки, наклонные скамьи. На площадке, расположенной на улице Гастелло, появится также зона для настольного тенниса, — подытожил Кравцов.

До этого Андрей Бочкарев сообщал, что до конца года в столице планируется завершить строительство и обустройство еще двух футбольных полей в Зеленограде. По его словам, с 2011 года в столице построили и реконструировали 12 объектов с футбольными полями. Среди них есть как небольшие спортивные комплексы, так и профессиональные арены мирового уровня.