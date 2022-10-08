Капитальный ремонт дома 1950 года постройки на северо-западе Москвы завершили

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, улица Маршала Новикова, 9 Карта всех событий

На северо-западе столицы завершили работы по обновлению фасада и крыши пятиэтажного дома на улице Маршала Новикова. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в субботу, 8 октября.

Как уточняется, реставрационные работы внешнего вида здания прошли в рамках программы капитального ремонта жилого фонда. Особое внимание специалисты уделили сохранению исторического портрета объекта.

Дом 1950 года постройки выполнен в неоклассическом стиле. Его фасады украшены уникальными трехгранными эркерами, которые создают узнаваемый облик строения.

В здании отремонтировали балконные плиты, кронштейны и балюстрады. Также провели замену водосточных труб и отливов, выполнили работы по устройству штукатурного покрытия цоколя здания. При реставрации декоративных элементов применялись инновационные полимерные смеси, произведенные в России, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в рамках программы капитального ремонта жилого фонда специалисты завершили работы по обновлению дома в Карманицком переулке.

В рамках работ специалисты привели в порядок цоколь здания, фасады, кровельное покрытие, подвальные помещения, коммуникации и так далее. Работники восстановили архитектурный декор, сформированный кирпичной кладкой.