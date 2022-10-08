МИД Китая прокомментировал предложение Маска по Тайваню

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МИД Китая прокомментировал предложения основателя компании SpaceX, американского миллиардера Илона Маска по решению тайваньского вопроса. Об этом в субботу, 8 октября, высказалась официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Мао Нин.

— Во-первых, тайваньский вопрос является внутренним делом Китая. Позиция Китая в решении тайваньского вопроса последовательна и ясна. Мы будем придерживаться основного курса на мирное воссоединение страны, принципа «одна страна — две системы», — отметила дипломат.

Она также подчеркнула, что Китай будет активно реагировать на попытки сепаратистов отколоть Тайвань, решительно противодействовать вмешательству внешних сил и защищать государственный суверенитет и территориальную целостность страны, передает РИА Новости.

До этого предприниматель Илон Маск рассказал, что конфликт вокруг Тайваня неизбежен, однако можно попытаться его предотвратить. По мнению бизнесмена, руководство острова сумело бы достичь с Китаем куда более либеральных договоренностей, нежели Гонконг.