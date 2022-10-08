Комплекс «Техноград» на ВДНХ запустил просветительский проект «Наука 0+»

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

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Инновационно-образовательный комплекс «Техноград» на ВДНХ 8 и 9 октября станет одной из площадок федерального проекта «Наука 0+». Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в субботу, 8 октября.

— Мы собираем в «Технограде» юных исследователей и разработчиков. Для них приготовили программу о футурологических тенденциях и инновациях в различных сферах человеческой жизни, — рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Всего проведут 18 различных занятий по таким направлениям, как виртуальная и дополненная реальность, робототехника и электротехника, 3D-инженерия и другие.

Также уточняется, что в рамках проекта «Наука 0+» у посетителей есть возможность пройти бесплатную профориентационную диагностику для подростков от 14 лет. Это небольшое компьютерное тестирование, которое поможет определить психологический тип личности, склонности и личные предпочтения, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что новый онлайн-курс «Дизайн одежды, ключевые моменты» на базе центра развития карьеры комплекса «Техноград» стартует 10 октября.