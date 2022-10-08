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Военный эксперт рассказал о новых поставках США ВС Украины

Евгений Жуков
В мире
Военный эксперт рассказал о новых поставках США ВС Украины
Фото: defense.gov

Вашингтон выделил 182 миллиона долларов на поставку Украине зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS. Об этом стало известно в субботу, 8 октября.

— Вооруженные силы Украины (ВСУ) насыщают западными вооружениями, что называется, «с колес», да и поставщики ведут себя не так, как хотелось бы Киеву. Только Белый дом остается надежным партнером украинского правительства, — рассказал политолог и военный эксперт Иван Коновалов.

Американское руководство заявило, что первые образцы подобного вооружения поступят на Украину в течение ближайших двух месяцев.

Как уточняется, Украина может стать первым государством, применившей американо-норвежские ЗРК в реальных боевых условиях, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что власти Соединенных Штатов готовы ежемесячно предоставлять Украине 1,5 миллиарда долларов.

По словам агентства Bloomberg, Вашингтон добивается от европейских союзников принятия обязательств по выплате аналогичных сумм. Белый дом планирует призвать их «делать больше» для помощи украинскому правительству.

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