Авария произошла на 57-м километре МКАД

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Россия, Москва, МКАД, 57-й километр Карта всех событий

На внутренней стороне 57-го километра МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Об этом в субботу, 8 октября, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. Все обстоятельства ДТП и информация о пострадавших уточняются.

Движение в районе аварии затруднено. Водителям рекомендуется выбирать альтернативные маршруты, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

6 октября автомобиль Kia Rio врезался в ограждение для дорожных работ и перевернулся на Московской кольцевой автодороге.

Инцидент произошел в 06:09 на внутренней стороне 52-го километра МКАД. В результате аварии никто не пострадал.