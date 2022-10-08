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Пожарные спасли человека из горящей квартиры в Можайском районе

Евгений Жуков
Происшествия
Пожарные спасли человека из горящей квартиры в Можайском районе
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Барвихинская улица, 8к2 Карта всех событий

В Можайском районе произошел пожар в квартире жилого дома. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в субботу, 8 октября.

Инцидент, как уточняется, случился на Барвихинской улице в доме 8, корпус 2. По словам собеседника «ВМ», пожарными был спасен один пострадавший.

7 октября около 150 человек эвакуировали из-за возгорания в бизнес-центре на северо-востоке Москвы. Как уточняется, горели мебель и офисная техника на цокольном этаже. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров.

3 октября в подмосковных Химках произошел крупный пожар — там загорелся бар-ресторан. Заведение располагается на Юбилейном проспекте. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров.

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