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Пентагон: Американская база в Сирии подверглась ракетному удару

Георгий Соланович

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Конфликт в Сирии
В мире
Пентагон: Американская база в Сирии подверглась ракетному удару
Фото: Unsplash

Военная база Соединенных Штатов и западной коалиции в Сирии подверглась ракетному обстрелу, пострадавших нет. Об этом следует из заявления Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ), распространенного в субботу, 8 октября.

— Ракета не попала внутрь комплекса. Никто из американских или союзных сил не был убит или ранен, также не были повреждены ни объекты, ни оборудование, — отмечается в заявлении.

Центральное командование уже начало расследование по факту инцидента, передает ТАСС.

На северо-востоке Сирии 6 октября начались вооруженные столкновения после высадки американского десанта в районе города Камышлы. Высадка произошла в подконтрольной армии Сирии зоне. В результате столкновений пострадали несколько сирийских военнослужащих. Кроме того, несколько членов союзных сил были похищены.

По предварительным данным, солдаты Соединенных Штатов прибыли в регион, чтобы ликвидировать одного из членов группировки «Исламское государство»*. Однако убитым оказался пастух.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная на территории России по решению Верховного суда.

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