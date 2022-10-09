«Порочный круг»: диетолог Лазуренко назвала продукты, которые нельзя есть на завтрак

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В идеале каждый человек должен разобраться со специалистом, какой вариант завтрака будет наиболее полезен именно для него. Однако существуют и общие рекомендации, которые могут применять все. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко.

По мнению специалиста, только после обследований можно выявить, какой завтрак будет предпочтительнее для конкретного человека.

— Все, что касается завтрака, зависит от целей человека. Есть определенные тренды завтраков. Сейчас в моде кеторационы. Рекомендации по такому рациону: яйца, бекон с добавлением топленого масла или ГХИ, но все зависит от целого ряда моментов. В частности, от того, в каком состоянии находится организм. Человек должен сделать чек-ап, выяснить, что у него с обменом веществ, с витаминами, микроэлементами, в каком состоянии гормональный статус. Это имеет значение для формирования завтрака, обеда и ужина, — пояснила Лазуренко.

Многое зависит и от образа жизни, заметила врач. Так, если после завтрака человек идет на силовую нагрузку, в прием пищи должно быть включено много белка, жиров, быстрые и медленные углеводы.

Тем не менее существуют такие продукты, которые однозначно не стоит включать в завтрак, уверена Лазуренко.

— В целом, так как завтрак — «заряд бодрости» на весь день, не стоит отдавать предпочтение бутербродам, круассанам, сладкому какао или кофе. Они дадут сытость в моменте, но буквально через два часа организм будет испытывать повышенную потребность в еде. Если организм находится в порочном круге, он будет снова просить новую дозу углеводов. В завтраке должны быть белки. Идеальный белок по своему строению — яйцо. Там достаточно жиров, холин, который является нейромедиатором. Яичный белок содержит полный набор незаменимых аминокислот, которые являются «строительными кирпичиками» для ферментов, гормонов, мышечной массы, клеток печени, поджелудочной железы, — объяснила врач.

Съеденная на завтрак каша позволит сохранить чувство насыщения надолго, отметила специалист. Самые хорошие варианты с этой точки зрения — гречка и перловка, а вот манная каша таким эффектом не обладает, уточнила эксперт. В составе завтрака может быть правильный хлеб, отметила Лазуренко.

— Можно добавить цельнозлаковый кусочек хлеба — не тот, который содержит муку первого высшего сорта или клейковину, а именно цельнозлаковый. Он даст полный набор витаминов группы B, все необходимые микроэлементы и насытит человека, — рассказала диетолог.

В качестве напитка можно выбрать какао, но не быстрорастворимый с большим количеством сахара, посоветовала Лазуренко. При отсутствии лактазной недостаточности люди, которые не любят завтракать, могут и вовсе обойтись кисломолочным продуктом: например, йогуртом без злаков и фруктов. Можно скомбинировать кисломолочный продукт с фруктами, но только при хорошем углеводном обмене, резюмировала собеседница «ВМ».