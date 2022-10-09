Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Кремль заявил о потере США самообладания из-за решения ОПЕК+

Евгений Жуков
Экономика
Кремль заявил о потере США самообладания из-за решения ОПЕК+
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

США стали терять самообладание из-за решения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Об этом в воскресенье, 9 октября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По мнению представителя Кремля, Вашингтон пытается манипулировать своими запасами нефти, однако ни к чему хорошему такие меры не приведут.

Из-за соглашения ОПЕК+ на данный момент у Белого дома есть цель по продвижению решений, пусть даже ценой дестабилизации мирового энергетического рынка, сказал Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, старший научный сотрудник Финансового университета Станислав Митрахович заявил «Вечерней Москве», что решение ОПЕК+ о снижении добычи нефти среди стран-участниц (Россия, Саудовская Аравия и ряд других государств) вызвано желанием стабилизировать цены на нефть.

По ряду причин такое решение не понравилось Соединенным Штатам Америки. Он отметил, что страны ОПЕК+ опасаются ограничения цен на нефть.

Дмитрий Песков США ОПЕК+
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Максим Чирков
Максим Чирков

«Мыльный пузырь» США скоро лопнет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Преподобный Сергий и Русь его времени

Иван Кудря
Иван Кудря

Первые локальные успехи сделаны

Александр Бердников
Александр Бердников

Объясним, что приемлемо в большом городе, что нет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Чтобы было, чем занять досуг

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

Мы — гарант сохранения мира

Юрий Московский
Юрий Московский

Важно хорошо освоить русский

Все мнения
О проекте