Кремль заявил о потере США самообладания из-за решения ОПЕК+

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

США стали терять самообладание из-за решения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Об этом в воскресенье, 9 октября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По мнению представителя Кремля, Вашингтон пытается манипулировать своими запасами нефти, однако ни к чему хорошему такие меры не приведут.

Из-за соглашения ОПЕК+ на данный момент у Белого дома есть цель по продвижению решений, пусть даже ценой дестабилизации мирового энергетического рынка, сказал Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, старший научный сотрудник Финансового университета Станислав Митрахович заявил «Вечерней Москве», что решение ОПЕК+ о снижении добычи нефти среди стран-участниц (Россия, Саудовская Аравия и ряд других государств) вызвано желанием стабилизировать цены на нефть.

По ряду причин такое решение не понравилось Соединенным Штатам Америки. Он отметил, что страны ОПЕК+ опасаются ограничения цен на нефть.