Москвичи приходят на пункты мобилизации, не дожидаясь повесток

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Жители столицы продолжают добровольно приходить на мобилизационные пункты. Об этом в воскресенье, 9 октября, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на своего корреспондента.

— Бывал в горячих точках. Повестку ждал. Родина призвала, готов защищать граждан Российской Федерации. Кто, если не мы? — отметил один из добровольцев.

Экипировку, а также необходимую помощь мобилизованным выдают на сборных пунктах. Кроме того, горожан обеспечивают горячим питанием, передает агентство.

На фоне проведения в стране частичной мобилизации в столице приняли меры по поддержке мобилизованных москвичей, их семей, а также добровольцев.

Так, в Москве заработали горячие линии по вопросам, связанным с повестками: 122 и +7 (495) 777-77-77. В городских военкоматах были созданы специальные группы для рассмотрения жалоб по вопросам призыва.

Кроме того, Минцифры запустило чат-бот «Помощник Объясняем.рф», в который добавлен раздел о частичной мобилизации. Чат-бот работает в Telegram, Viber и соцсети «ВКонтакте».