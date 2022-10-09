Онколог рассказал, как максимально защититься от рака груди

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Врач-онколог-маммолог Данаил Назлиев перечислил способы, как максимально защититься от рака груди.

По его словам, на сто процентов предотвратить появление рака груди пока невозможно, однако существуют рекомендации, которые помогут снизить риск его появления.

— Будьте физически активны. Исследования показывают, что у физически активных женщин риск развития рака молочной железы ниже, — отметил Назлиев.

Женщины с избыточным весом или ожирением имеют более высокий риск развития рака груди. Также стоит отказаться от алкоголя и курения, которые являются стимулами к появлению злокачественных образований.

Минимизировать риск развития рака поможет и грудное вскармливание. Врач порекомендовал женщинам изучить семейную историю — если кто-то из близких родственников лечился от рака, то риск появления болезни значительно повышается. Не лучшим образом могут отразиться на здоровье гормональная терапия и радиация, предупредил врач в своем Telegram-канале.

На сегодняшний день рак груди у мужчин встречается в 100 раз реже, чем у женщин. Как чаще всего проявляется такое заболевание и на какие стадии оно делится — в материале «Вечерней Москвы».