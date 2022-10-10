Ефимов: В Отрадном реорганизуют три участка бывших промзон площадью более 44 гектаров

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Около 16,5 тысячи новых рабочих мест появится в районе Отрадное благодаря комплексному развитию трех участков бывших промзон общей площадью более 44 гектаров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в понедельник, 10 октября.

— Комплексному развитию в Отрадном подлежат два участка в бывшей промзоне «Алтуфьевское Шоссе» и один — в бывшей промзоне «Владыкино». Сейчас эти территории используются неэффективно: их занимают склады, стоянки и автосервисы, — сказал представитель мэрии.

Он уточнил, что в преобразование участков вложат 98 миллиардов рублей. При этом в результате преобразований там построят общественно-деловые постройки и предприятия, где будут работать около 16,5 тысячи человек.

Помимо этого, ежегодный бюджетный эффект для Москвы от реорганизации территорий превысит 6 миллиардов рублей в текущих ценах. Инвестор для редевелопмента участка бывшей промзоны «Алтуфьевское Шоссе» уже был выбран.

При этом по двум другим территориям опубликованы проекты решений о комплексном развитии. Всего на участках бывших промзон в Отрадном будет построено более 1,1 миллиона квадратных метров недвижимости, подчеркнул министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Так, общественно-деловые постройки займут около 437 тысяч квадратных метров, а современные высокотехнологичные производства — примерно 430 тысяч квадратных метров.

Уточняется, что на первом участке бывшей промзоны «Алтуфьевское Шоссе» построят образовательный комплекс с детским садом и школой площадью более 15 тысяч квадратных метров. Кроме того, на втором участке разместят ФОК площадью 6 тысяч квадратных метров.

Еще один ФОК построят на участке бывшей промзоны «Владыкино». Кроме того, там возведут гостиницу площадью 10 тысяч квадратных метров.

До этого Ефимов сообщил, что почти 900 тысяч квадратных метров жилья построят в Свиблове, Бабушкинском, Останкинском, Отрадном и Ярославском районах по проекту комплексного развития шести участков бывших промзон и неэффективно используемых территорий.