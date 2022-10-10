Евросоюз начал применять новый подход в санкциях против России

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В очередном пакете антироссийских санкций, который был принят 6 октября, эксперты заметили новый подход, приближающий устройство европейских санкционных ограничений к американскому.

— Это своего рода разворот на 180 градусов для ЕС, который до недавнего времени жаловался на экстерриториальное применение властями США санкций по отношению к неамериканским лицам, — отметил управляющий партнер брюссельской консалтинговой фирмы EuTradeDefense Томаш Влостовски.

Так, согласно документу, в список лиц, попадающих под санкции, добавили «физические или юридические лица, структуры или организации, способствующие нарушениям запрета на обход ограничений».

Это означает, что санкционные ограничения могут коснуться тех, кто поставляет РФ оборудование, запрещенное к поставке в страну Западом, а также тех, кто занимается переводами активов, которые подлежат заморозке в Европе, в неевропейскую структуру.

Также аналитики отметили, что новый санкционный пакет касается металлургической отрасли. Согласно документу, продукт какого-либо государства не попадет на европейский рынок, если в его изготовлении использовалось российское сырье. Однако в этом вопросе будет действовать переходный период до 30 сентября 2023 года для основной части указанных ЕС продуктов. На протяжении указанного периода допускается ввоз такой продукции, передает РБК.

Еврокомиссия сообщила об утверждении странами Европейского союза восьмого пакета санкций против России. Однако европейцы не смогли назвать потолок цен на нефть, поскольку западные политики просто не могут его определить. Такое мнение «Вечерней Москве» высказал финансовый аналитик Михаил Беляев.