Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Фабрика вентиляционных систем завершила реализацию наципроекта «Производительность труда»

Лейла Алиева
Город
Фабрика вентиляционных систем завершила реализацию наципроекта «Производительность труда»
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Фабрика вентиляционных систем «ГалВент» первой в столице завершила реализацию национального проекта «Производительность труда», увеличив объем производства на 17 процентов вместо запланированных 10. Об этом сообщили в Департаменте экономической политики и развития Москвы в понедельник, 10 октября.

За полгода предприятие сократило время создания продукции на ключевой линии на два часа, что составило 65 процентов, а также снизило незавершенное производство на 59 процентов. Теперь завод может дополнительно выпускать до 30 тысяч фасонных изделий в год, а экономический эффект от участия в проекте по итогам года составит свыше 300 миллионов рублей.

Внедрение единых стандартов и QR-кодов для быстрого поиска заказов позволило фабрике достичь таких результатов. Кроме того, на предприятии выравняли временя протекания процессов на разных производственных линиях, а также организовали рабочее пространство по системе 5S, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Недавно к нацпроекту присоединились первые московские компании сферы торговли, один из крупнейших розничных продавцов стройматериалов и лидер по продаже рыбной продукции уже начали его реализацию.

Производство Предприниматели Нацпроекты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Максим Чирков
Максим Чирков

«Мыльный пузырь» США скоро лопнет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Преподобный Сергий и Русь его времени

Иван Кудря
Иван Кудря

Первые локальные успехи сделаны

Александр Бердников
Александр Бердников

Объясним, что приемлемо в большом городе, что нет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Чтобы было, чем занять досуг

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

Мы — гарант сохранения мира

Юрий Московский
Юрий Московский

Важно хорошо освоить русский

Все мнения
О проекте