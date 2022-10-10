Фабрика вентиляционных систем завершила реализацию наципроекта «Производительность труда»

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Фабрика вентиляционных систем «ГалВент» первой в столице завершила реализацию национального проекта «Производительность труда», увеличив объем производства на 17 процентов вместо запланированных 10. Об этом сообщили в Департаменте экономической политики и развития Москвы в понедельник, 10 октября.

За полгода предприятие сократило время создания продукции на ключевой линии на два часа, что составило 65 процентов, а также снизило незавершенное производство на 59 процентов. Теперь завод может дополнительно выпускать до 30 тысяч фасонных изделий в год, а экономический эффект от участия в проекте по итогам года составит свыше 300 миллионов рублей.

Внедрение единых стандартов и QR-кодов для быстрого поиска заказов позволило фабрике достичь таких результатов. Кроме того, на предприятии выравняли временя протекания процессов на разных производственных линиях, а также организовали рабочее пространство по системе 5S, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Недавно к нацпроекту присоединились первые московские компании сферы торговли, один из крупнейших розничных продавцов стройматериалов и лидер по продаже рыбной продукции уже начали его реализацию.