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Центр занятости «Моя работа» поможет трудоустроиться 300 офисным специалистам

Анастасия Колоскова
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Центр занятости «Моя работа» поможет трудоустроиться 300 офисным специалистам
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Центр занятости «Моя работа» во вторник, 11 октября, проведет открытый отбор для крупного российского госбанка и аутсорсингового контакт-центра, которым требуется более 300 специалистов на позиции консультанта, оператора абонентского отдела и старшего клиентского менеджера. Об этом в понедельник, 10 октября, сообщила заместитель директора центра Анна Петухова.

— Служба занятости развивает и укрепляет связи с бизнесом, чтобы обеспечить пул вакансий для соискателей с разным опытом и потребностями. Для тех, кто претендует на офисные позиции, 11 октября свои предложения представят наши партнеры — Сбербанк и группа компаний Wilstream, — пояснила она.

По словам Петуховой, карьерные консультанты центра «Моя работа» помогут соискателям подготовиться к собеседованиям. Она уточнила, что все вакансии доступны кандидатам, не имеющим опыта работы или с минимальным стажем в полгода.

Замдиректора центра отметила, что открытый отбор может оказаться отличным стартом карьеры, особенно для молодых специалистов, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что 10 октября стартует новый онлайн-курс «Дизайн одежды, ключевые моменты» на базе центра развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград».

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