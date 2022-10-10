Более 1,8 тысячи патрулирований выполнили столичные мотоспасатели за этот сезон

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

У пожарных-мотоциклистов — уникального подразделения столичного Пожарно-спасательного центра — завершился горячий сезон. За период патрулирования, который начался 1 мая, мотоспасателям поступило более двух тысяч вызовов, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что за это время пожарные-мотоциклисты выполнили 1859 патрулирований, 100 раз принимали участие в ликвидации последствий дорожных аварий и 125 раз оказали социальную помощь гражданам.

В теплый сезон мотоспасатели обычно патрулировали крупные магистрали, лесопарки, зоны отдыха и другие места массового скопления людей, а также обеспечивали безопасность на масштабных мероприятиях.

— Протяженность нашего маршрута патрулирования составляет примерно 70 километров. Есть остановки — как правило, это пикниковые зоны или зоны отдыха у водоемов. Мы осматриваем территорию 10–15 минут — если все хорошо, едем дальше. В любой момент можно получить сообщение о вызове на какое-то происшествие. Тогда расчет немедленно выдвигается туда, рассказал пожарный мотогруппы ПСО № 206 Пожарно-спасательного центра Александр Цыбин.

Работники центра называют прошедший сезон сложным, в том числе из-за аномальной жары, провоцирующей нештатные ситуации. Также часто мотоспасателям приходилось выезжать на ДТП.

После окончания сезона мотоциклы «впадают в спячку»: их готовят к зиме и «консервируют». А пожарные приступают к дежурству в составе расчетов пожарно-спасательных и других специальных автомобилей, передает официальный сайт мэра Москвы.

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