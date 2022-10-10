Ефимов: Более 650 коммерческих помещений реализовали в Москве с начала года

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С начала года город реализовал 653 коммерческих помещения путем проведения торгов. Об этом в понедельник, 10 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— С января по сентябрь 2022 года город реализовал 653 нежилых помещения под ведение бизнеса. Это на 7 процентов превышает число реализованных в прошлом году подобных объектов, когда оно составило порядка 600 лотов, — сказал он.

Глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков добавил, что Москва предоставляет широкий выбор помещений под открытие бизнеса. Предприниматели могут выбрать лоты наиболее удобные как по расположению, так и по количеству этажей.

Кроме того, им доступны объекты в новостройках и с готовой отделкой. По предварительным итогам, в этом году в торгах приняли участие 3,6 тысячи предпринимателей.

Наиболее востребованными стали помещения в центре города — 115 объектов. Однако больше всего предпринимателей привлек объект в САО, в торгах за который участвовали 54 человека.

Предоставляемые помещения имеют свободное назначение, что позволяет использовать их по любому усмотрению. Так, в небольших пространствах можно открыть кафе, парикмахерскую, танцевальные студии и так далее. В более крупных — рестораны, супермаркеты, офисы и многое другое.

До этого Ефимов сообщил, что более 800 договоров купли-продажи объектов недвижимости заключили в столице с начала этого года. Также в рамках вторичных способов продажи посредством публичного предложения было продано 345 объектов, через продажу без объявления цены — 181.