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Приметы и советы

Восемнадцать детей пострадали за минувшую неделю на дорогах столицы

Степан Жирнов
Происшествия
Восемнадцать детей пострадали за минувшую неделю на дорогах столицы
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции города Москвы

Восемнадцать детей в возрасте до 16 лет пострадали на московских дорогах в период с 3 по 9 октября. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции в понедельник, 10 октября.

По данным ведомства, за указанный период зарегистрировано 140 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло пять человек и еще 156 получили травмы разной степени тяжести, среди них 18 детей.

Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы

Самыми распространенными видами ДТП за неделю стали наезды на пешеходов и столкновения транспортных средств — 61 и 52 случая соответственно. В 39 процентах случаев пешеходов сбивали на специальных переходах.

Аварий с мотоциклами за отчетный период произошло 11, с участием велосипедов — три.

Больше всего ДТП произошло в понедельник и четверг — по 26 случаев. Наименее аварийным днем стала среда — полицейские зафиксировали 15 столкновений.

По сравнению с прошлой неделей количество смертей на дорогах осталось неизменным. Количество пострадавших увеличилось: за прошлую неделю из было только 148.

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