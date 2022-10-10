Расписание электричек ряда направлений МЖД изменится в октябре

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Из-за работ по модернизации инфраструктуры в октябре изменится расписание пригородных поездов Савеловского, Белорусского и Курского направлений Московской железной дороги (МЖД). Об этом в понедельник, 10 октября, сообщила пресс-служба магистрали.

— Расписание некоторых пригородных поездов Савеловского, Белорусского и Курского направлений МЖД изменится с 10 октября. Это связано со сменой стрелочных переводов на станциях Каналстрой, Вербилки и Москва-Товарная-Курская, а также продолжением работ по развитию автодорожной сети в районе станции Кунцево, — отмечается в сообщении.

Так, на ремонтные работы на Савеловском направлении будут вестись 11–12 октября с 22:50 до 8:50 на станции Каналстрой, а 19–20 октября с 10:15 до 17:00 — на станции Вербилки. На станции Москва-Товарная-Курская Курского направления работы пройдут 15–16 октября с 23:00 до 5:30. Помимо этого, на станции Кунцево продолжатся работы по строительству эстакады Северного дублера Кутузовского проспекта, которая проходит вдоль и над железной дорогой. В связи с этим 10 октября изменения коснутся и Белорусского направления.

В пресс-службе пояснили, что некоторые электрички будут отправляться и прибывать раньше или позже графика, а ряд поездов будет следовать по укороченным маршрутам. При этом несколько пригородных поездов на время выведут из расписания, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что еще две электрички класса «стандарт плюс» появились на Казанском направлении Московской железной дороги.