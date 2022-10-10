Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Ребенок погиб в результате демонтажа летнего шатра в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Ребенок погиб в результате демонтажа летнего шатра в Подмосковье
Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Московской области
Россия, Московская область, городской округ Мытищи, деревня Новоалександрово Карта всех событий

Ребенок погиб в подмосковных Мытищах в результате демонтажа летнего шатра. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в понедельник, 10 октября.

По ее словам, 9 октября на территории базы отдыха в деревне Новоалександрово специалисты проводили работы по разборке летнего шатра, состоявшего из металлических арок. В это время по парку гулял мужчина с ребенком. В какой-то момент одна из частей разбираемой конструкции упала прямо на трехлетнюю девочку. Несмотря на оказанную помощь, она скончалась в медицинском учреждении.

По факту трагедии было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следственный комитет устанавливает обстоятельства произошедшего, а также проводит комплекс мероприятий с рабочими, которые осуществляли демонтаж конструкции.

Еще одна трагедия произошла в Подмосковье 22 августа. На гулявшего по детской площадке ребенка упала горка. От полученных травм мальчик скончался на месте.

Подмосковье Следственный комитет Московская область Смерть Дети
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Максим Чирков
Максим Чирков

«Мыльный пузырь» США скоро лопнет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Преподобный Сергий и Русь его времени

Иван Кудря
Иван Кудря

Первые локальные успехи сделаны

Александр Бердников
Александр Бердников

Объясним, что приемлемо в большом городе, что нет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Чтобы было, чем занять досуг

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

Мы — гарант сохранения мира

Юрий Московский
Юрий Московский

Важно хорошо освоить русский

Все мнения
О проекте