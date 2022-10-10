Ребенок погиб в результате демонтажа летнего шатра в Подмосковье

Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Московской области

Россия, Московская область, городской округ Мытищи, деревня Новоалександрово Карта всех событий

Ребенок погиб в подмосковных Мытищах в результате демонтажа летнего шатра. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в понедельник, 10 октября.

По ее словам, 9 октября на территории базы отдыха в деревне Новоалександрово специалисты проводили работы по разборке летнего шатра, состоявшего из металлических арок. В это время по парку гулял мужчина с ребенком. В какой-то момент одна из частей разбираемой конструкции упала прямо на трехлетнюю девочку. Несмотря на оказанную помощь, она скончалась в медицинском учреждении.

По факту трагедии было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следственный комитет устанавливает обстоятельства произошедшего, а также проводит комплекс мероприятий с рабочими, которые осуществляли демонтаж конструкции.

Еще одна трагедия произошла в Подмосковье 22 августа. На гулявшего по детской площадке ребенка упала горка. От полученных травм мальчик скончался на месте.