Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Врач пояснил, почему осенью может обостриться аллергия

Ирина Игнатенко
Общество
Врач пояснил, почему осенью может обостриться аллергия
Фото: shutterstock

Врач-аллерголог, иммунолог Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, кандидат медицинских наук Андрей Образцов рассказал, почему в осенний период может произойти обострение аллергических заболеваний.

— Осенью обострение аллергических заболеваний может провоцировать не только воздействие аллергенов, но и быстрый рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Через поврежденные, воспаленные слизистые оболочки аллергенам попадать в организм легче, — отметил эксперт в комментарии aif.ru.

При этом врач отметил, что и аллергенов осень достаточно. Основными видами являются споры микроскопических плесневых грибов, а также пыльца сорных трав при затяжном «бабьем лете». Если осень теплая, солнечная, то аллергикам следует ожидать продолжения сезонной аллергии на пыльцу растений. А при быстром похолодании и особенно повышенной влажности (как в нынешнем году в Москве) на ведущее место выходит аллергия на споры плесневых грибов.

Ранее ученые установили, что персики помогают облегчить симптомы аллергии. Благодаря своему составу персики способны защищать от зуда и чихания при аллергии. Это происходит из-за веществ, которые не позволяют гистаминам выбрасываться в кровь, передает Nation news.

До этого иммунолог-аллерголог Надежда Логина в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, как проявляется осенняя аллергия, что ее вызывает и как с ней справиться.

Здоровье Аллергия Осень
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Максим Чирков
Максим Чирков

«Мыльный пузырь» США скоро лопнет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Преподобный Сергий и Русь его времени

Иван Кудря
Иван Кудря

Первые локальные успехи сделаны

Александр Бердников
Александр Бердников

Объясним, что приемлемо в большом городе, что нет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Чтобы было, чем занять досуг

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

Мы — гарант сохранения мира

Юрий Московский
Юрий Московский

Важно хорошо освоить русский

Все мнения
О проекте