Врач пояснил, почему осенью может обостриться аллергия

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Врач-аллерголог, иммунолог Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, кандидат медицинских наук Андрей Образцов рассказал, почему в осенний период может произойти обострение аллергических заболеваний.

— Осенью обострение аллергических заболеваний может провоцировать не только воздействие аллергенов, но и быстрый рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Через поврежденные, воспаленные слизистые оболочки аллергенам попадать в организм легче, — отметил эксперт в комментарии aif.ru.

При этом врач отметил, что и аллергенов осень достаточно. Основными видами являются споры микроскопических плесневых грибов, а также пыльца сорных трав при затяжном «бабьем лете». Если осень теплая, солнечная, то аллергикам следует ожидать продолжения сезонной аллергии на пыльцу растений. А при быстром похолодании и особенно повышенной влажности (как в нынешнем году в Москве) на ведущее место выходит аллергия на споры плесневых грибов.

Ранее ученые установили, что персики помогают облегчить симптомы аллергии. Благодаря своему составу персики способны защищать от зуда и чихания при аллергии. Это происходит из-за веществ, которые не позволяют гистаминам выбрасываться в кровь, передает Nation news.

До этого иммунолог-аллерголог Надежда Логина в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, как проявляется осенняя аллергия, что ее вызывает и как с ней справиться.