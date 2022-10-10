«Пришлось говорить по-другому»: политолог спрогнозировал дальнейшие отношения России и Украины

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Украина вместе с Соединенными Штатами и странами Европы активно пропагандирует русофобскую позицию. Отношения России и Украины не смогут нормализоваться, пока не будет завершена специальная военная операция. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Юрий Светов.

По словам эксперта, отношения России и Украины уже достигли критической точки.

— Боевые столкновения, информационные атаки на Россию с помощью современных социальных сетей, экономическая война, разрыв связей — что еще нужно? Господин Зеленский призвал провести превентивную ядерную атаку на Россию. Было бы у него ядерное оружие — произвел бы, наверное. Мне кажется, попытки атаковать и захватить Запорожскую АЭС тоже связаны с желанием использовать ее в качестве ядерного оружия, — рассказал собеседник «ВМ».

По словам специалиста, задачи специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины сохраняются. Одна из них выполнена: Донецкая и Луганская республики больше не являются Украиной — осталось только вытеснить украинские войска со всей территории, пояснил политолог.

Эксперт отметил, что Украина и другие страны долгое время не реагировали на предупреждения России.

— В новом мире никто не хочет воспринимать всерьез слова Российской Федерации. Ангела Меркель неделю назад сказала, что слова Путина надо воспринимать всерьез. Помните, как смеялся Зеленский на переговорах в рамках Минских соглашений? Сидят Макрон, Меркель, Путин — и рядом кривит рожи Зеленский. Им было смешно — посмейтесь теперь, — подчеркнул Светов.

По мнению специалиста, теперь Россия перейдет к новой тактике боевых действий. Это связано с обстрелами российских приграничных областей и диверсиями на территории России. За такие действия должно последовать возмездие, уверен специалист.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что отношения стран улучшит только победа России в специальной военной операции.

— У нас в экспертном сообществе бродят мифы, которые пытаются транслировать людям, что якобы где-то произойдут выборы, сменится власть и она немедленно начнет мириться с Россией. Но негативное отношение к России укоренено в обществе Европы, США, Канады, Австралии, Японии. Все изменится, когда мы победим и будет жестко сказано на переговорах с США, что без гарантий безопасности России мир развиваться не будет. Путин об этом говорил в декабре прошлого года — нам ответили хохотом. Теперь пришлось говорить по-другому, — подытожил Светов.